” الديمقراطية” في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا … العدوان على إيران يتواصل بهدف إزالة العوائق أمام تشكيل الشرق الأوسط الجديد

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها اليوم ، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لليوم الخامس على التوالي ، والذي يأتي وسط استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس منذ ما يقارب العامين ، بل واستغلال توجه أنظار العالم للحرب على إيران من أجل تشديد ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وخاصة تجاه الفلسطينيين الجوعى الذي يذهبون مخاطرين بحياتهم من إجل الإتيان بما يسدّ رمق أطفالهم.

وأضاف بيان الجبهة: لقد بات جليا أكثر من أي وقت مضى أن العدوان الإسرائيلي- الامريكي على إيران ، يتخطى المفاعل النووي الإيراني والتذرع بعد السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن هدف العدوان النهائي الإستراتيجي، يتمثل بإعادة تشكيل الشرق الأوسط على هوى المصلحة الأمريكية – الإسرائيلية، شرق أوسط تتسيد فيه إسرائيل دول المنطقة وشعوبها وتصبح هي الحاكمة الفعلية لها ، والبقية عبيد عندها ، كقوة إقليمية وحيدة تعربد وتنهب خيرات المنطقة وشعوبها، وتؤدي الوطيفة الإستعمارية التي أنشأها الغرب الإمبريالي من أجل القيام بها.

وأكملت الجبهة في بيانها: إن الجبهة الديمقراطية وشعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي نقف فيه ضد العدوان على إيران ، فإننا نؤكد على حق الجمهورية الإيرانية بالتصدي وإعادة التوازن لقوة الردع والرد على الحرب الوحشية التي تشنها دولة الإحتلال الاسرائيلي ، التي باتت تجاهر بأن هدفها هو النظام والدولة الإيرانية ، وما استهدافها للعلماء و للبتية التحتية الإيرانية ، إلا دليل على ذلك في سعيها لإزالة العقبة الكأداء المتمثلة بدولة إيران بما تمثله من قوة علمية وحضارية واقتصادية.

‎‎‎‎‎‎‎وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن قوى المقاومة في المنطقة العربية ، مدعومة بأحرار العالم ، ستواجه هذه العربدة الإسرائيلية – الأمريكية ، وأن مخططات أمريكيا وإسرائيل بتفتيت دول المنطقة على أنقاض الدول القطرية التي أنتجها سايكس- بيكو، وإعادة تشكيلها على أساس دويلات إثنية وطائفية، يمكنها من أن تصبح الإمبراطورية ( من الرغم من صغر مساحتها) الحاكمة المتسيدة للإقليم ، والقادرة على لطم كل من يحاول التململ في وجهها، لن تنجح بالرغم من النشوة المؤقتة في دولة الإحتلال والدوائر الإستعمارية الغربية.