مروان طوباسي يكتب لوطن: مع اقتراب ربع الساعة الأخير، مصير الحرب ومصلحتنا نحن

مع الضربات الإيرانية الدقيقة صباح اليوم كما الأيام السابقة ، رداً على العدوان الإسرائيلي الذي فتح أتون الحرب بعنجهيته وغطرسته المعهودة ، تدخل المنطقة لحظة مفصلية قد تُحدد مسار الحرب ، وربما مستقبل الإقليم لعقود قادمة . فالمسألة لم تعد محصورة في وقف إطلاق نار أو جولة ردود متبادلة ، بل في تحديد اتجاه الحرب وشكل نهايتها ، بعد أن أعادت الأيام الماضية رسم معادلات الردع والقوة .

الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة إيران على ألا تكون أول من يصرخ أو تسحب إصبعها من سباق "عضّ الأصابع" الذي تخوضه مع دولة الاحتلال الاستيطاني ومشروعها التوسعي . لحظة الصبر الاستراتيجي هذه ستُرسم فيها قواعد الاشتباك القادمة. من يمتلك الإرادة الأطول والأشد صلابة ، سيكون هو من يعيد صياغة الموازين ويرسم خرائط جديدة للردع وهندسة الإقليم ، بعيدا عن الرؤية الاستعمارية المتمثلة بمشروعي "الشرق الأوسط الجديد" و"إسرائيل الكبرى".

لكن ، وأمام ضجيج هذا الاشتباك ، أين نقف نحن؟ ففي زمن التحولات الكبرى، لا يكفي أن نراقب فقط . مصلحتنا نحن الفلسطينيين برأيي ، تكمن اليوم في أن لا يُختزل موقفنا في بيانات التضامن ، أو أن يُزج بنا في أتون الحسابات الإقليمية كأداة ، بل أن نُثبت حضورنا كأصحاب قضية مركزية في الإقليم لا يمكن تجاوزها ، انتجتها رؤية ومنهج الاستعمار الاستيطاني لدولة الاحتلال على حساب حقوقنا التاريخية غير القابلة للتصرف ، وكشعب مقاوم يعي أين تقف بوصلته.

إن تراجع قوة الردع الإسرائيلي ، واهتزاز ثقة حلفائه بقدرته على الحسم ورؤيتهم لدولة الاحتلال وقوة ردعها كخط دفاعي أول عن حضارة الاستعمار الغربي وثقافتها . هذا يفتح ثغرة تاريخية أمام إعادة الاعتبار للقضية الوطنية التحررية الفلسطينية ذات البعد الانساني في وقت تعاظم تضامن الشعوب معها حول العالم اليوم ، بشرط أن نُحسن نحن إدارتها وقراءتها وطنياً وانسانياً . المطلوب الآن هو بناء وحدة داخلية صلبة ، خاصة مع استمرار جرائم المحارق والإبادة والتجويع في غزة وشهداء مجازر "المساعدات الإنسانية"، وإعادة تفعيل مؤسساتنا التمثيلية الفلسطينية ، واستثمار اللحظة الإقليمية لا بانتظار نتائجها ، بل بالمشاركة في صياغتها .

وفي تقدير اللحظة الراهنة ، فإن الساعات القادمة مرشحة لتصعيد محسوب من جانب الاحتلال الإسرائيلي ، في محاولة لترميم ردعه المتآكل دون الانزلاق لحرب إقليمية مفتوحة ، بينما تسعى إيران لتثبيت معادلات اشتباك جديدة تكرّس موقعها كقوة ردع إقليمية وكلاعب مهم . هذا التوازن الهش ، الذي تتحرك فيه واشنطن لضبط الإيقاع بانحياز شراكتها مع اسرائيل التي يُسمح لها بامتلاك البرنامج النووي بل وسلاح الدمار الشامل ايضا . يفتح أمامنا نحن الفلسطينيين نافذة نادرة لإعادة الاعتبار لقضيتنا من موقع الفعل ، لا الانتظار ، شرط أن نُحسن التقاط اللحظة وتوظيفها ضمن مشروع وطني تحرري واضح يقوم على الأسس والمبادئ الانسانية والأممية وبالمقدمة منها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني والأمن والسلم الإقليمي والدولي الذي يسعى له شعبنا في منطقة دون استعمار وحروب ودون أسلحة نووية .

ففي ظل هذا التحول الإقليمي العاصف ، لا يمكن لنا نحن الفلسطينيين أن نبقى أسرى الانقسام أو التردد أو الانتظار . المطلوب رؤية وطنية موحدة تُعيد تعريف المشروع التحرري الفلسطيني على أسس واضحة ، تُغادر مربع التبعية بكل أشكالها ، وتستعيد زمام المبادرة التي تحقق مصالح شعبنا الوطنية اولاً .

هذه الرؤية تبدأ بإعادة بناء حقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية كمظلة شرعية جامعة ، وكجبهة وطنية عريضة الآن ، وتفعيل المجلس الوطني على أسس تمثيلية حقيقية لحين التمكن من إجراء الانتخابات ، وتمتين الوحدة الوطنية حول برنامج مقاومة سياسي شامل ومتكامل ، يُقارع الاحتلال سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا وشعبيا ، ويقف إلى جانب المسار الصحيح للتاريخ لتغير النظام الدولي أحادي القطب نحو التعددية والتنوع والعدالة للشعوب .

كما أن اللحظة تستدعي تدويل القضية الوطنية من موقع الفعل الجاد ، لا مجرد النداء . فالعالم لا يمنح الحقوق ، بل يُنتزع الاعتراف بها بالثبات والقدرة على المبادرة والوضوح والصمود .

إن مصلحة فلسطين ، في هذه اللحظة التاريخية من مسار الإقليم التي تسعى إسرائيل للهيمنة عليه بدعم أمريكي، لا تُصان بالحياد أو الانتظار ، بل بالمشاركة السياسية الواعية ، وبمضمونها الكفاحي العقلاني في معادلات الصراع الإقليمي ، من موقع الحق والكرامة والعدالة.