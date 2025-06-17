الصواريخ الايرانية استهدفت مقرات حساسة واستراتيجية لشعبة الاستخبارات والموساد في تل أبيب

رام الله - وطن: كشفت منصات عبرية ان الصواريخ الايرانية استهدفت صباح اليوم مواقع حساسة واستراتيجية في تل أبيب وهرتسيليا.

وفرضت الرقابة العسكرية الاسرائيلية أمر حظر نشر، تحديدا على المواقع المستهدفة.

لكن بعض منصات المستوطنين التي لا تخضع لقرار الحظر، نشرت صور ومقاطع مصور اظهرت بعض تلك المواقع وعُرف منها مقر وحدة الاستخبارات العسكرية و"الموساد" في "جليلوت" شمالي "تل أبيب".

واكدت تلك المنصات إصابة مبنى يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" في جليلوت.

ورجحت مصادر عبرية تدمير مقر الوحدة المسماة "8200" والتي تعد بمثابة العقل الالكتروني والاستخباري الاسرائيلي بفعل الصواريخ الايرانية صباح اليوم