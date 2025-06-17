السفارة الأميركية تعلن عدم القدرة على إجلاء رعاياها من "إسرائيل"

وطن: أعلنت السفارة الأميركية لدى الاحتلال اليوم الثلاثاء أنها غير قادرة على إجلاء مواطنيها، في حين نصحت الصين رعاياها بمغادرة البلاد، وأجلت روسيا مواطنيها من إيران، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين طهران وتل أبيب.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في القدس الغربية لوكالة رويترز إنها ستغلق اليوم، مشددة على أنها ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم مباشرة في مغادرة إسرائيل.

وكانت السفارة الأميركية لدى الاحتلال أعلنت أمس الاثنين حدوث بعض الأضرار الطفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني بالقرب من فرع السفارة في تل أبيب، مؤكدا عدم وقوع إصابات في صفوف الموظفين الأميركيين.