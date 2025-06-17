وزيرة شؤون المرأة ترحب بتقرير أممي جديد يؤكد أن استهداف التعليم والثقافة في فلسطين يرقى إلى جرائم حرب وإبادة

وطن: رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الصادر في جنيف في يونيو 2025، والذي أكد أن الهجمات الإسرائيلية على المواقع التعليمية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية وجرائم إبادة.

وأوضحت الخليلي في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن التقرير كشف أن الاحتلال دمر النظام التعليمي في قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد، ما أدى إلى تدمير أكثر من نصف المباني المدرسية والجامعية وحرمان أكثر من ٦٥٨ ألف طفل من التعليم لمدة تصل إلى ٢١ شهراً، إضافة إلى تقييد سبل عيش المعلمين. كما وثقت اللجنة حالات حرق وهدم مقصود للمرافق التعليمية، وتصوير جنود الاحتلال مقاطع فيديو يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم قبل التدمير، وكذلك تحويل مرافق تعليمية إلى قواعد عسكرية، منها جزء من حرم جامعة الأزهر إلى كنيـس يهودي للجنود، في انتهاك لأحكام القانون الإنساني الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الممارسات نفسها امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال مضايقة الطلاب وزيادة نقاط التفتيش وعمليات الهدم وهجمات المستوطنين على أكثر من ٨٠٦ آلاف طالب فلسطيني، دون بذل جهود جدية لمحاسبة المعتدين. كما أكد التقرير استهداف العاملين في المجال التعليمي والطلاب الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أعربوا عن تضامنهم مع سكان غزة، وتعرض بعضهم للفصل أو التوقيف أو الاحتجاز بطريقة مهينة، إلى جانب استهداف المعلمات والطالبات بشكل خاص بهدف ردع النساء والفتيات عن المشاركة في الحياة العامة.

وبينت اللجنة أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، وأسفرت عن مقتل المئات بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية كانت على علم بأهمية هذه المواقع وكان ينبغي عليها حمايتها من الأضرار أو التخطيط لتفادي استهدافها، ما يشكل تهديداً مباشراً للتراث الثقافي والديني ويقوض الروابط التاريخية للفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الجماعية.

أكدت الخليلي أن استهداف الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة ويعرقل حقهم في تقرير المصير، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وإلزام إسرائيل بوقف جميع الهجمات التي تستهدف المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية، وإنهاء الاستخدام العسكري لهذه المرافق، وضمان حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصونه وتطويره بما يعزز الهوية الفلسطينية وحق الأجيال في مستقبل حر وآمن.