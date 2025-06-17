مجزرة اسرائيلية جديدة بحق طالبي المساعدات .. أكثر من 45 شهيدا شرق خانيونس

رام الله - وطن: ارتكبت قوات الاحتلال صباح اليوم مجزرة دموية جديدة بحق المواطنين طالبي المساعدات الانسانية شرق خانيونس.

وافادت مصادر محلية باستشهاد أكثر من 45 مواطنا واصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة " في حصيلة أولية، أكثر من 45 شهيد ومئات الإصابات منها عشرات الحالات الخطيرة جدا، وصلت مجمع ناصر الطبي نتيجة مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس، صباح اليوم."

واضافت ان أقسام الطوارىء والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء، وان الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة.

ووجهت الصحة نداء عاجل إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز الإمدادات الطبية الطارئة