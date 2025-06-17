الصواريخ الايرانية تدك تل أبيب وهرتسيليا .. اصابات في صفوف المستوطنين واشتعال النيران في عدة أماكن

رام الله - وطن: دكت رشقة صاروخية ثقيلة صباح اليوم الثلاثاء مدن تل أبيب وهرتسيليا ومناطق متفرقة وسط فلسطين المحتلة.

ودوت أصوات انفجارات ضخمة، جراء الرشقة الصاروخية.

وأكدت مصادر عبرية وشهود عيان سقوط صواريخ بشكل مباشر في مناطق متفرقة في المناطق المستهدفة.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان الرشقة الإيرانية تراوحت بين 20 - 30 صاروخا وقد أصابت الصواريخ عدة مواقع منها أبراج وموقف حافلات.

واندلعت حرائق كبيرة في مناطق متفرقة جراء سقوط الصواريخ.

وأشارت مصادر عبرية الى وجود إصابات بشرية جراء القصف، بينما ألمحت الى وجود عالقين في بعض الابنية التي أصيبت بالصواريخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ان صاروخا إيرانيا اصاب بشكل مباشر مبنى في مدينة هرتسيليا، وهناك احتمالات لوجود عالقين