مشروع قرار بمجلس الشيوخ يمنع ترامب من دخول حرب ضد إيران.. "ليست حربنا"

وطن: قدم ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، "قدمت الليلة تشريعا لمنع ترامب من جرنا إلى حرب غير شرعية مع إيران".

وأضاف، أن هناك حربا أخرى بالشرق الأوسط قد تزهق أرواحا لا تحصى وتهدر تريليونات الدولارات.

من جانبه قال النائب الجمهوري توماس ماسي، "سأقدم مشروع قرار يدعمه الحزبان لمنع انخراطنا في الحرب بين إسرائيل وإيران".

وأضاف، أن الدستور ينص على أن تحديد إعلان الحرب من صلاحيات الكونغرس حتى لو كانت الحرب تعنينا.

وتابع، أن الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران ليست حرب الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ليست بصدد مهاجمة إيران وتظل في وضع دفاعي.

كما أكدت أيضا وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن قواتها تحافظ على وضعها الدفاعي وأن هذا لم يتغير وأن هدفها هو حماية القوات والمصالح الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا.

وأضاف، أنه كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه، مبينا "قلت مرارا وتكرارا إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".

وفي وقت سابق قال ترامب للصحفيين في قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس بكندا، الاثنين، إنه يعتقد أن إيران تريد تهدئة نزاعها المتصاعد مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إيران "لا تربح هذه الحرب".

وردا على سؤال عما إذا كان قد رأى أي إشارات أو رسائل من وسطاء تفيد برغبة إيران في تهدئة الصراع. قال "يريدون التفاوض، لكن كان ينبغي عليهم فعل ذلك من قبل. كان لدي 60 يوما، وكان لديهم 60 يوما، وفي اليوم الحادي والستين، قلت: (ليس لدينا اتفاق)".

وأضاف "عليهم إبرام اتفاق، وهذا مؤلم لكلا الطرفين، لكنني أقول إن إيران لا تكسب هذه الحرب، ويجب عليهم التفاوض، يجب عليهم التفاوض على الفور، قبل فوات الأوان".

وتأتي هذه التصريحات بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران "تشير بإلحاح إلى أنها تسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية واستئناف المحادثات حول برامجها النووية، وتبعث رسائل إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب"، حسبما نقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.

وقد أصدر ترامب مهلة نهائية لمدة شهرين هذا الربيع لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي أو مواجهة عواقب. وفي يوم الجمعة- في اليوم 61- شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على إيران، مستهدفة برنامجها النووي وقادتها العسكريين، ودخل الصراع الآن يومه الرابع، حيث يتبادل الجانبان الهجمات.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن الإفصاح عما إذا كان هناك ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري في الصراع، وقال للصحفيين، الاثنين: "لا أريد التحدث عن ذلك".