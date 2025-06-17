اندلاع حريق في ثلاث سفن أو ناقلات نفط في مياه بحر عُمان

وطن: قالت شركة “أمبري” البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، إنها تلقت تقريرًا يفيد بوقوع حادثة بحرية على بُعد 22 ميلًا بحريًا إلى الشرق من ميناء خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم تقدم الشركة حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحادثة أو الأطراف المتورطة فيها، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الإماراتية.

وأفادت "رويترز" بورود تقارير الثلاثاء، عن حادثة بحرية بالقرب من مضيق هرمز، فيما أفادت شركة "أمبري" البريطانية بتلقي معلومات عن واقعة على بعد 22 ميلا بحريا شرق خورفكان في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام صورا قالت إنها لحريق اندلع في ثلاث سفن أو ناقلات نفط في مياه بحر عُمان، قبل اقترابها من مضيق هرمز.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية إمبري إنها "على علم بالحادث" الذي وقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من مدينة خورفكان في الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج.