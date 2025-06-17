رغم دعوة ترامب لإخلاء طهران فوراً.. ماكرون يؤكد: الأميركيون طلبوا لقاء مع الإيرانيين

وطن: أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "ضرورة إخلاء طهران فوراً"، وذلك في منشور عبر حسابه في منصة "تروث سوشال".

وأضاف ترامب في منشوره: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبتُ منها توقيعه. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

ترامب يغادر قمة "مجموعة السبع" على خلفية الوضع في المنطقة

ونشر ترامب هذا التصريح في أثناء وجوده في كندا لحضور قمة "مجموعة السبع"، التي يعتزم مغادرتها على خلفية الوضع، بحسب ما صرّح به، حيث قال: "يجب أن أعود مبكراً لأسباب واضحة".

بدورها، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، بأنّ ترامب "طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات".

هيغسيث: وجّهت بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط

وسبق هذه التصريحات منشور لوزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أعلن فيه أنّه "وجّه بنشر قدرات إضافية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، خلال نهاية الأسبوع الماضي".

وأضاف هيغسيث، عبر "إكس": "حماية القوات الأميركية أولويتنا القصوى، وتهدف عمليات النشر هذه إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".

وفي السياق نفسه، صرّح هيغسيث لاحقاً لـ"فوكس نيوز" بأنّ "موقف الرئيس لم يتغير بخصوص التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو يأمل أن يكون هناك سلام"، متابعاً: "نحن موجودون في المنطقة لحماية مصالحنا وقواعدنا".

وأضاف أنّ واشنطن قالت "باستمرار منذ البداية بأنّها موجودة في المنطقة"، من أجل الدفاع عن مصالحها.

ماكرون: الأميركيون عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث

بدوره، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يشارك في قمة "مجموعة السبع"، أنّ ترامب قدّم عرضاً بشأن وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران.

وأضاف قائلاً: "الأميركيون عرضوا لقاء مع الإيرانيين والآن سنرى ما سيحدث".

وبعد الإعلان عن أنّ ترامب يعتزم مغادرة القمة، قال ماكرون: "إذا كان في إمكان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنّه أمر جيد جيداً".

وأضاف ماكرون أنّ الأوروبيين "مستعدون للمشاركة في مفاوضات نووية جدية مع إيران، في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

كما حذّر من أنّ محاولة تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون "خطأً استراتيجياً".

وفي السياق تحدثت شبكة "سي إن إن" الأميركية أنّ ترامب أصدر تعليمات لإدارته بمحاولة لقاء المسؤولين الإيرانيين في أقرب وقت ممكن.