إيران تبدأ موجة تاسعة من "الوعد الصادق 3".. وتدمّر منظومة دفاع للاحتلال بمسيّرة

وطن: أعلن حرس الثورة الإيراني، مساء الاثنين، انطلاق الموجة التاسعة من عملية "الوعد الصادق 3"، والتي من المقرر أن تستمر حتى فجر الثلاثاء، في إطار الرد الإيراني على الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية أُطلقت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى نشر مقاطع مصورة تُظهر لحظة عبور الصواريخ الأجواء فوق الضفة الغربية باتجاه أهداف للاحتلال. وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في مناطق جنوب الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وفي تطور لافت، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر مطّلع أن طائرة مسيّرة إيرانية خفية تمكنت من تدمير منظومة دفاع للاحتلال بعيدة المدى.

وأوضح المصدر أن إيران نفّذت حتى الآن 550 عملية بطائرات مسيرة منذ انطلاق "الوعد الصادق 3"، مستهدفة مواقع داخل الأراضي المحتلة دون توقف.

وأضاف المصدر الإيراني أن قوات بلاده خططت ونفذت عمليات تسلل نوعية بطائرات مسيرة انطلقت من محيط القدس وصولًا إلى عمق الأراضي المحتلة، مؤكداً تدمير المنظومة الدفاعية الإسرائيلية باستخدام طائرات مسيّرة خفية ضمن هذه الهجمات.