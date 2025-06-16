خسائر جديدة للاحتلال في خانيونس..مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة

وطن:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مقتل ضابط برتبة نقيب يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء "جولاني"، خلال عملية عسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. كما أسفر الانفجار عن مقتل جندي آخر وإصابة 11 جنديًا بجراح متفاوتة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار وقع أثناء تفقد القوة العسكرية الإسرائيلية لأحد المباني في خانيونس، موضحة أن عمليات إجلاء القتلى والمصابين استغرقت نحو ثلاث ساعات، بسبب اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين في المنطقة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مسؤوليتهما عن عدة هجمات ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت القسام استهداف قوة إسرائيلية متحصنة شرق عبسان الكبيرة بقذيفة مضادة للأفراد، وقنص جندي ببندقية "الغول"، إضافة لتفجير ناقلة جند ودبابة ميركفاه شمال جباليا.

كما أعلنت سرايا القدس تنفيذ كمين معقد استهدف قوة راجلة في منطقة السطر الغربي شمال خانيونس بصواريخ "107" وقذائف الهاون، إلى جانب تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية قرب مسجد الهدى جنوب خانيونس.

وذكرت أنها قصفت مواقع للاحتلال في بلدة القرارة، واشتبكت مع قواته شرق حي الشجاعية.

بدورها، نفذت فصائل فلسطينية أخرى، بينها كتائب المجاهدين وكتائب الأقصى – لواء العامودي، عمليات ضد آليات وجرافات إسرائيلية شرق وشمال خانيونس، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.