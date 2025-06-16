الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الاثنين، عدوانها على مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، عشرات المنازل وعاثت فيها خرابا واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابة بعضهم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت عشرات المواطنين داخلها وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، كما فرضت حظر التجول داخل المخيم، وحاصرت جميع مداخله، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، والخروج منه.

ويواصل الاحتلال الدفع بآلياته العسكرية عبر حاجز بيت فوريك شرقا، باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، ومنها إلى مخيم عسكر الجديد.

ويتعرض مخيم عسكر بشكل أسبوعي لاقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، يتم خلالها تفتيش المنازل واعتقال المواطنين.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 990 مواطنا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17500، وفق معطيات رسمية.