إصابة طفلين برصاص الاحتلال في اليامون غرب جنين

وطن: أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة اليامون، غرب جنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في اليامون نقلت طفلين يبلغان من العمر 15 عاما إلى المستشفى، أحدهما أصيب بشظايا رصاص حي في رقبته والآخر أصيب بالرصاص الحي في الفخذ.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في محيط مسجد الأرقم وعدد من الشوارع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، كما اقتحمت منزل المواطن غلبان فريحات وفتشته، وأغلقت محلا تجاريا وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.