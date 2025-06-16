الاحتلال يقر بـ3 قتلى باستهداف إيران محطة تكرير نفط في حيفا

وطن: سمحت "الرقابة العسكرية" الإسرائيلية، بنشر خبر إصابة محطة تكرير النفط في حيفا بصاروخ إيراني، فجر الاثنين.

وأعلنت في هذا السياق، وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن "مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول في خليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني، وذلك بعدما كانوا مفقودين تحت الأنقاض".

واستهداف المصفاة في حيفا، جاء فجراً، حيث أطلقت إيران، رشقة صاروخية مستهدفة "تل أبيب" ومحيطها في الوسط، وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن عملية "الوعد الصادق 3" رداً على العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وسُجّل سقوط صواريخ في كلّ من حيفا و"تل أبيب".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، الاثنين، "مقتل 11 إسرائيلياً وجرح 287 في الهجوم الإيراني فجراً".

كما نقلت "وكالة تسنيم" عن حرس الثورة الإيرانية، أنّه "استخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عدداً أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة".