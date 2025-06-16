إصابة رجل وزوجته جراء اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بمركبتهما غرب جنين

وطن: أصيب رجل وزوجته، مساء اليوم الاثنين، جراء اصطدام آلية عسكرية إسرائيلية بمركبتهما في بلدة برقين غرب مدينة جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت المصابين إلى المستشفى، حيث أصيب الرجل وزوجته بعد اصطدام آلية عسكرية بمركبتهما أثناء مرور آليات الاحتلال عند مدخل البلدة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين ونشرت آلياتها في شوارعها، حيث تواصلت أعمال العدوان على المنطقة.

وفي مخيم جنين، واصلت جرافات الاحتلال هدم المنازل في منطقة شارع مهيوب، ضمن خطة هدم أعلنت عنها قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، تشمل هدم 95 منزلاً في المخيم.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ146 على التوالي، مخلفًا 40 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة وعشرات المعتقلين.