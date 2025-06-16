عمليات نوعية للمقاومة توقع قتلى وجرحى بصفوف جيش الاحتلال

وطن: نفّذت المقاومة، ممثلةً بكتائب القسام وسرايا القدس، سلسلة عمليات مشتركة ونوعية في جنوبي قطاع غزة، استهدفت خلالها قوات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفه.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، أنّ عناصرها بالتعاون مع مقاتلي سرايا القدس، استهدفوا قوة راجلة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل، بقذيفة مضادة للأفراد، ما أسفر عن وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

كما تمكن قناص من القسام من إصابة جندي إسرائيلي في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، باستخدام بندقية "الغول القسامية".

وأضافت الكتائب، أنّ مقاتليها تمكنوا من استهداف ناقلة جند ودبابة "ميركافا" بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بتاريخ 10 حزيران 2025، كما تم استهداف دبابة أخرى من الطراز ذاته بعبوة مماثلة في شارع السكّة شرق جباليا بتاريخ 11 حزيران.

من جهتها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ وحداتها قصفت بقذائف هاون من عيار 60 ملم تجمعًا لقوات وآليات الاحتلال قرب بلدية القرارة شمال خان يونس، ودمّرت آلية عسكرية بتفجير عبوة برميلية مزروعة مسبقًا في محيط مسجد الهدى بحي المنارة جنوب المدينة.

وفي عملية أخرى، أعلنت السرايا عن اشتباك مباشر خاضته قوة خاصة من مقاتليها مع جنود الاحتلال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، بحسب البيان.

وتأتي هذه العمليات في وقت أقر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بمقتل أحد جنوده من لواء "كفير" خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.