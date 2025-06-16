ايران: عدوان إسرائيلي على مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران

وطن: استهدف العدوان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقر الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران.

وارتقى شهداء وجرحى بالقصف الإسرائيلي على مبنى الهيئة، كما تعرضت استوديوهات قناة الأخبار الرسمية الإيرانية لعدوان إسرائيلي، بحسب مراسلنا.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية، إنّ جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عادت إلى البث بشكل طبيعي.

وعادت مذيعة التلفزيون الإيراني، سحر إمامي، إلى عملها بعد دقائق من تعرض الاستوديوهات للقصف الإسرائيلي.

وقال التلفزيون الإيراني في بيان، إنّ الاحتلال الاسرائيلي قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أنّ "العدو يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف القناة الإخبارية".

وكان وزير "الأمن" الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد ردّ يوم الاثنين على سؤال حول إمكانية قصف محطات التلفزيون التابعة للنظام الإيراني، فأجاب: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني في طريقه إلى الزوال".