شهيد في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان

وطن: استشهد شخص، اليوم الإثنين، جراء غارة من مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة حولا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن مسيّرة تابعة للاحتلال شنت غارة على بلدة حولا، ما أسفر عن استشهاد مواطن كان يعمل في تربية النحل في الأطراف الغربية للبلدة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية على قرى الجنوب اللبناني منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت مئات الشهداء والجرحى. ونفذ جيشها انسحابا جزئيا من جنوبي لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.