حزب الشعب يحذر من استغلال إسرائيل الحرب العدوانية على إيران لإطالة أمد الإبادة والمضي في خططها لتهجير شعبنا وتصفية قضيته

رام الله – وطن: قال حزب الشعب ان الاحتلال الاسرائيلي يواصل "عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة على شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، معتمدا بكل منظومته الفاشية، على استغلال التوترات الإقليمية التي يتسبب بها وحربه العدوانية على إيران، للإمعان في جرائمه وتنفيذ مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، مستغلاَ تركيز الاهتمام الدولي على الصراع العسكري مع إيران وخطر نشوب حرب إقليمية واسعة".

وحذر حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة عنه " من خطورة استمرار صرف أنظار وإهتمام العالم عن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على يد الاحتلال الاسرائيلي، وعن تنفيذ مخططاته الاستعمارية وجرائم التطهير العرقي وخلق وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي من خطر تراجع مكانة القضية الفلسطينية وتهميش الاهتمام في حرب العدوانية على شعبنا على الصعيدين الاقليمي والدولي، الأمر الذي يوفر لدولة الاحتلال غطاءً لجرائمها ولسياساتها وإجراءاتها أحادية الجانب، سواء في الضفة الغربية أو غزة".

ودعا حزب الشعب وعلى نحو عاجل منظمة التحرير والقوى السياسية الفلسطينية كافة، إلى مواصل وتكثيف التحرك السياسي والاعلامي على المستويات العربية والاقليمية والدولية، من أجل كسر الجمود المتنامي حيال ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة، ومن أجل ممارسة أقصى الجهود لوقف هذه الحرب وفك الحصار عنه وتأمين المساعدات له، وفرض تطبيق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية كافة، واستمرار مساعي الاعتراف بدولته المستقلة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. هذا إلى جانب ضرورة تجاوز التحديات الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية في مجابهة عدوان ومخططات الاحتلال.

ودعا الحزب "المنظمات الأهلية والاتحادات الشعبية، وإلى عموم رفاقه ورفيقاته وكوادر الحركة الوطنية وجماهير شعبنا الباسل، بضرورة استثمار الطاقات والعلاقات وعبر كل الوسائل الممكنة، للفت نظر العالم أجمع لجريمة العدوان وحرب الابادة البشعة التي يتعرض لها شعبنا، إلى جانب تكثيف الجهود الأهلية والشعبية لتعزيز وحدته وصموده الوطني على أرضه، واستخدام كل سبل التكافل والتعاضد بين مكوناته وفئاته".

وجدد حزب الشعب موقفه المبدئي الذي سبق واعلنه قبل أيام، بإدانته الشديدة للعدوان الحربي الإسرائيلي على الجمهورية الإيرانية، مؤكدا أن هذا العدوان هو حلقة من حلقات العربدة والغطرسة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد الشعوب المنطقة وسيادة دولها، واستمراراَ لمساعي الهيمنة الامبريالية عليها.