"القسام" تستهدف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين شمالي قطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهدافها ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في منشور عبر قناة "تليغرام" يوم الاثنين: "أكد مقاتلونا استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار وعبوة العمل الفدائي شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع بتاريخ 10 يونيو الماضي".

وفي ذات السياق، أضافت القسام أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف دبابة "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار في شارع السكّة شرقي مدينة جباليا شمالي القطاع بتاريخ 11 يونيو الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "القسام "عن تمكن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس من استهداف قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضحت أن "مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود في ذات المكان ببندقية (الغول) القسامية في منطقة السناطي شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي القطاع".

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.