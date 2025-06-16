"خلل خطير".. منظومات "الدفاع الإسرائيلية" تقصف نفسها!

وطن: تداولت منصات إعلامية الاثنين، مقطع فيديو يظهر فشلا في نظام الدفاع الإسرائيلي، في اعتراض وابل من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت فجر اليوم مناطق عدة في تل ابيب وحيفا.

ولفتت هذه المنصات إلى أنه خلال الموجة الجديدة من الضربات الإيرانية على إسرائيل فجر الاثنين، أطلقت إيران صواريخ جو-جو تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الإسرائيلية، ما أجبرها على العمل ضد بعضها البعض.

ويظهر المقطع خللا في نظام دفاع جوي إسرائيلي، يرجح أنه من طراز "حيتس-3"، أثناء إطلاقه.

ولم يعمل الصاروخ كما هو مخطط له، ودمر منصة إطلاقه في صحراء النقب.