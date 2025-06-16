الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا ستتواصل حتى لو توقفت "إسرائيل"

وطن: أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، أن بلاده ستواصل ضرباتها على "إسرائيل" حتى لو توقفت تل أبيب عن عدوانها.

وفي تصريحات لوسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، قال باكبور: "حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية، سنواصل العمل حتى النهاية".

وذكر باكبور أن الحرس الثوري نفذ "هجمات قوية" ردا على العدوان الإسرائيلي، وأن تل أبيب تخفي خسائرها الناجمة عن هذه الضربات.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: "دمرنا مناطق مهمة في إسرائيل وسنواصل ذلك"، دون مزيد من التفاصيل.