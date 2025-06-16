الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرزيت شمالا، وسلواد شرقا، وقرية عبوين في الشمال الغربي، ومخيم الجلزون للاجئين شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل في مخيم الجلزون وسلواد إلى ثكنات عسكرية، وسيّرت آلياتها في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية.