مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في المعرجات شمال غرب أريحا

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين موجودين على طريق المعرجات هاجموا المركبات التي تحمل لوحات فلسطينية بالحجارة، وتلفظوا عبارات استفزازية، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المركبات، وأجبروا عددا آخر على الرجوع وسلوك طرق أخرى.

وعن تطورات الطريق في محافظة أريحا، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي "الهيئة" شمالا، والبوابة الصفرا شرقا في الاتجاهين، وأزمات خانقة على باقي حواجز أريحا العسكرية، ومنها "الجنوبي" و"البنانا"، خاصة إلى الخارج.