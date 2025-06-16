رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يشكل خطا دفاعيا مهما في تعزيز التنمية وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن قطاع الزراعة يشكل خطاً دفاعيا مهما في تعزيز التنمية، وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم، أمام إجراءات الاحتلال واعتداءاته، واستيلائه على الأراضي لصالح الاستعمار.

وشدد مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات كافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وإدارتها بكفاءة، وتحقيق أمننا الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، من خلال توفير كل مقومات الصمود لأبناء شعبنا وخاصة المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مع وزير الزراعة رزق سليمية، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير عمل مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين (بذور التغيير) التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أشهر ويجري العمل بها.

واستعرضت الوزارة ما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الماضية، فعلى صعيد الأمن الغذائي، تم توزيع 185 طن تقاوي بطاطا محسنة، و4050 طن قمح مقاوم للجفاف، وتحسين سلالات نباتية وحيوانية، وتوزيع أعلاف وأدوات بيطرية، إضافة إلى تحصين أكثر من 620 ألف رأس من الماشية من الأمراض السارية (الحمى المالطية، والقلاعية).

أما على صعيد الري الزراعي والتحول البيئي الزراعي، فقد زوّدت الوزارة 680 دونما من الأراضي بشبكات الري، وإنشاء 150 بئرا وبركة، و21 ألف كيلومتر من الخطوط الناقلة، وتأهيل 6 آبار جوفية وتحليتها، وتم شق 105 كيلومترات من الطرق الزراعية وتأهيلها، وتأهيل 1,200 دونم واستصلاحها، وتوزيع 500,000 شتلة حرجية ورعوية.

ومن ناحية الاستجابة العاجلة، وزرعت الوزارة أكثر من 1,000 طن شعير، وتوزيع ما لا يقل عن 700 خزان مياه بأحجام مختلفة على المزارعين، وزراعة 50,000 شجرة زيتون، وتوزيع 6000 آلاف لفة نايلون لصالح البيوت البلاستيكية.

ومن ضمن مبادرة الوزارة، يجري العمل على استكمال مشاريع التحول البيئي والزراعة المستدامة، والتوسع في إنشاء شبكات الري، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل العلفية والحقلية، ورفع قدرات الوزارة فنيًا ومهنيًا، وتخصيص ميزانية حكومية، وضمان تمويل خارجي مستدام.

هذا وتأتي الخطوات العملية لتنفيذ هذه المبادرة من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية بمعدل 3 آلاف دونم سنويا، ومضاعفة إنتاجية المراعي، وإعادة زراعة الغابات والمراعي بمعدل 1,500 دونم، وزراعة 75 ألف دونم بمحاصيل حقلية وعلفية إستراتيجية، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية بمعدل 50 ألف رأس من المجترات الصغيرة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، قامت الوزارة بالعديد من النشاطات والتدخلات العاجلة خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمر هذه المبادرة، من أجل دعم شعبنا ومزارعينا التي شملت مركّبات كثيرة لها علاقة بالإنتاجين النباتي والحيواني وبالمياه وتخضير فلسطين.

وأشار سليمية إلى أن لدينا اكتفاءً ذاتيا من إنتاج الخضراوات بلغ 133%، وحوالي 60% من الفواكه، إضافة إلى اكتفاء من اللحوم البيضاء والبيض، في حين ستعمل المبادرة على معالجة النقص في اللحوم الحمراء والمحاصيل الحقلية، وصولاً إلى مستويات تدريجية ومنطقية من الأمن الغذائي في هذين المحورين.