فيديو || إصابة مباشرة لمحطة كهرباء حيفا بصاروخ إيراني واشتعال النيران فيها

وطن: تعرضت محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة حيفا، فجر الاثنين، لضربتين صاروخيتين، من إيران، ما أدى لاندلاع حريق وأضرار كبيرة في مولداتها.

وأعلنت هيئة إسعاف الاحتلال إصابة 4 مستوطنين، في حيفا، منهما حالتان أصيبتا في محيط مولدات الطاقة الرئيسية بالمدينة.

ووثق مستوطنون، بمقاطع مصورة، لحظة سقوط صاروخين على المحطة بصورة مباشرة، وتصاعد كتلة من اللهب تلاها حريق في المكان.

وشنت إيران هجوما عنيفا بعشرات الصواريخ على عدة مناطق في فلسطين المحتلة فجر اليوم الاثنين.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الجيش رصد إطلاق نحو 100 صاروخ إيراني على إسرائيل في هذه الدفعة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن منظومة الدفاع الجوي فشلت في اعتراض 10 صواريخ.

كما نقلت إذاعة الجيش عن شهود عيان سقوط صواريخ إيرانية في 3 مناطق بتل أبيب الكبرى، فيما سجلت إصابات مباشرة في عدة مواقع داخل تل أبيب الكبرى وجنوبي إسرائيل.

وسجل مقتل 8 مستوطنين، وعشرات الإصابات جراء إصابات مباشرة لمبان في تل أبيب خلال الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذته إيران.