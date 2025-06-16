حمدي فرّاج يكتب لوطن: ما هو أسوأ من العصر الحجري .. تقشعر الابدان و تندى الجباه

تفرض إسرائيل الرسمية ، إسرائيل الحكومة ، إسرائيل نتنياهو بالأساس و معه وزير الامن بن غفير ، و وزير المالية سموترتش ، تعتيما إعلاميا مطبقا على الأماكن التي تتعرض للقصف الصاروخي الإيراني ، و تعرّض للاعتقال كل من ينشر شيئا خارج المقبول و المسموح ، لكن ذلك سينتهي مع مرور الأيام اذا ما استمر القصف ، بغض النظر عن تطوره و تفاقمه ، او اذا ما استمر بنفس الوتيرة ، "مئة صاروخ في اليوم" .

خلال الأيام الثلاثة الأولى ، فرض نتنياهو على وزرائه ، منعهم الادلاء بأي تصريحات تتعلق بالحرب مع ايران ، الأمر الذي لم يحدث في الحرب مع غزة التي تستمر لليوم 618 على التوالي ، رأينا و سمعنا خلالها ما تقشعر له الابدان ، و تندى له الجباه ؛ ابادتهم عن بكرتهم ، صغيرهم قبل كبيرهم ، كلهم حماس ، حيوانات بشرية ، وحوش آدمية ، قصفهم بالقنبلة الذرية ، منعهم من الغذاء و الماء و الكهرباء و الدواء ، تدمير بنيتهم التحتية بما في ذلك المستشفيات و المدارس و أماكن الايواء في الخيام و العراء ، قتل أطفالهم كهواية ..... الخ ، و أخيرا قتلهم على مراكز توزيع الغذاء الامريكية الإنسانية المسلحة المذلة .

خلال الأيام الثلاثة الأولى ، لم نعرف من إسرائيل الرسمية ، أي المواقع هي التي قصفتها ايران ، بالكاد تقول للرأي العام اسم المدينة التي سقط فيها الصاروخ ؛ بيت يام ، رحفوت ، حيفا ، ريشون ليتسيون ، رمات غان ، طمرة "تركيز شديد" ، و حين تقول ايران او يتسرب موقعا بعينه ، كالمطار او الميناء او وزارة الدفاع او معهد وايزمان ، تضيف إسرائيل جملة "بالقرب من" او "في محيط" ، لكن على الاطلاق لم يكن هناك مستشفى من ضمن الأهداف ، و لا بالقرب منها او في محيطها ، و لا مدرسة و لا دار عبادة ، بعكس مستشفيات و مدارس و مساجد / كنائس غزة ، التي لم تبق منها إسرائيل و لم تذر .

في الأيام الثلاثة الأولى ، برز تصريحان لمدير العالم دونالد ترامب متعلقان بهذه الحرب ، أولهما اشادته بالضربة الاستباقية التي نفذتها إسرائيل ضد ايران بقصفها مفاعلاتها النووية و قتلها عشرات قياداتها الأمنية و العسكرية ومن ضمنهم نحو عشرين عالما نوويا مع نسائهم و أطفالهم ، واصفا الهجوم بأنه "ممتاز" ، و التصريح الثاني بضرورة وقف الحرب كما فعل مع الهند و باكستان ، ما يجعلنا نستشف ان إسرائيل بدأت تستعد لاستجداء وقف المجابهة . لقد ظهرت من العلامات ما يكفي خلال أيام معدودات حجم التدمير الهائل و حجم الخسائر ، بما في ذلك الأرواح ، استمرار البحث عن 34 عالقا في بيت يام لنحو 70 ساعة ، وما يزال البحث مستمرا ، إقامة احدى المستشفيات مستشفى ميداني في ساحتها الخلفية ، ما جعل بعض الإسرائيليين يتساءل : متى ندخل العصر الحجري واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه عشرين الى ثلاثين يوما ، سيتغير السؤال الى شبه إقرار : لقد ادخلنا نتنياهو عصرنا الحجري منذ اصبحنا قتلة أطفال.