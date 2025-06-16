تحقيق اسرائيلي: صاروخ إيراني انفجر مباشرة بين ملجأين في "بيتاح تكفا" وخلف 4 قتلى

وطن: كشفت وسائل إعلامية عبرية أن تحقيق قيادة الجبهة الداخلية كشف أن صاروخا إيرانيا استهدف مدينة "بيتاح تكفا" انفجر مباشرة بين ملجأين.

وقالت الصحيفة إن التحقيق الأولي الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية في الهجوم الصاروخي الباليستي في بيتاح تكفا، والذي أسفر عن مقتل أربعة اشخاص، أشار إلى أن الصاروخ أصاب مباشرة الجدار الفاصل بين ملجأين في مبنى سكني، وأن هذه الإصابة المباشرة، بصاروخ ثقيل للغاية، لم تترك أي مجال للحماية.

وأوضحت أن اثنين من القتلى كانا داخل أحد مقري الكتيبة الذي أصيب مباشرة، لافتة إلى أن شخصين اثنين آخرين قتلا خارج المقر، أحدهما في الطابق العلوي والآخر في المبنى المقابل نتيجة للاصطدام.

وأكدت قيادة الجبهة الداخلية أن الملاجئ مصممة للحماية من الشظايا والارتداد، وليس من الإصابات المباشرة، مشيرة إلى أنه حتى في هذه الحالة الصعبة، لم يصب السكان الذين كانوا في الملاجئ القريبة، في نفس المبنى، في الطوابق فوق وتحت منطقة التأثير، بأذى على الإطلاق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ تسبب في تدمير ملاجئ بمدينة بيتاح تكفا، وعلى الأثر فتحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحقيقا في حادث وصفته بـ"الخطير" وقع داخل غرفة محصنة في المنطقة نفسها، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول طبيعة الأضرار أو الإصابات المحتملة.