إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا

وطن: أعلنت إيران اليوم الاثنين، إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا بعد إتمام الإجراءات القضائية الجنائية كاملة، وتأييد الحكم وتصديقه من قبل المحكمة العليا في البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنه أُعدم صباح اليوم إسماعيل فكري، الجاسوس المرتبط بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والذي كان ينشط داخل إيران بهدف جمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.

وذكرت أنه وجهت إليه تهمتا "المحاربة والإفساد في الأرض"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم بعد استيفاء كامل إجراءات المحاكمة الجنائية، وتثبيت الحكم في المحكمة العليا.

وأوضحت أن فكري اعتقل في ديسمبر 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية معقدة نفذت داخل البلاد، بينما كان لا يزال على تواصل مباشر مع جهاز الموساد.

وبحسب الوثائق الرسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية. وقد أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.

وفي البداية، وبعد أن تم تجنيده والموافقة عليه من قبل الضابط الأول في جهاز الموساد، بدأ إسماعيل فكري تنفيذ مهامه الاستخباراتية لصالح جهاز الموساد.

وقد كشفت عمليات استرجاع البيانات من أجهزته الإلكترونية عن وجود مراسلات بينه وبين ضابط الموساد، حيث تلقى منه تعليمات مباشرة بجمع معلومات محددة وتسليمها إلى الجهاز.

ووفقا للوثائق، فقد سعى فكري إلى تسليم معلومات سرية ومصنفة، شملت مواقع ومقار أمنية حساسة، وبيانات تتعلق بأشخاص محددين، ومهام تنظيمية خاصة، وكان ينقل هذه المعلومات عبر وسائل اتصال آمنة إلى ضباط الموساد.

وبعد فترة من تعاونه مع الضابط الأول، تم في أوائل عام 2022 تحويله إلى ضابط ثان في الجهاز يدعى "أمير".

وقد قدّم "أمير" آلية جديدة للتواصل، وطلب من فكري إنشاء منصة جديدة يرسل من خلالها تقاريره الأساسية ومراسلاته الاستخباراتية.

وفي يوليو 2022، أمر الضابط المذكور فكري بتثبيت محفظة إلكترونية للعملات الرقمية (digital wallet) كوسيلة لتسهيل عمليات الدعم المالي. وقد نفذ فكري التعليمات، وقام بتثبيت المحفظة وتشغيلها على هاتفه الشخصي.

وفي الوقت نفسه الذي كان فيه فكري يتواصل مع ضباط الموساد، كانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إيران قد رصدت تحركاته من خلال إجراءات فنية معقدة، حيث تم تتبعه ووضعه وشبكته تحت المراقبة الدقيقة ضمن عملية استخباراتية محكمة.

وبعد تنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية دقيقة، وكشف الشبكة المرتبطة بجهاز الموساد، وتم اعتقال إسماعيل فكري في ديسمبر 2023، لتستكمل الإجراءات القضائية بحقه، وتنفذ فيه العقوبة صباح اليوم.