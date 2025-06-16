مستهدفا "تل أبيب" ومحطة كهرباء حيفا.. ايران تواصل هجومها الصاروخي على الاراضي المحتلة وتوقع قتلى واصابات

وطن: أطلقت إيران، فجر اليوم الإثنين، رشقة صاروخية جديدة مستهدفة "تل أبيب" ومحيطها في الوسط، وحيفا في شمال الأراضي المحتلة، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على بلادها مخلفا 3 قتلى وعشرات الاصابات

وأكد إسعاف الاحتلال الإسرائيلي على وقوع 3 قتلى جراء سقوط صواريخ إيرانية على "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة واصابة ما لايقل عن 67 شخص.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إيران بدأت هجوما واسع النطاق على مناطق مختلفة من إسرائيل، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق حيفا وعكا والجليل الغربي وخليج حيفا والجليل الأسفل وطبرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال أن نحو 100 صاروخ إيراني أطلق على الاراضي المحتلة في هذه الدفعة.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 4 صواريخ إيرانية على الأقل في "تل أبيب" ومحيطها.

وتحدثت عن إصابة مباشرة لمبنيين سكنيين متعددي الطبقات في منطقة الوسط، مشيرة إلى أنّ 8 فرق تعمل في المكان لإنقاذ عالقين.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استهداف إيران مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا، وقالت إن المصفاة التي جرى استهدافها تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا وتزود أوروبا بالنفط والطاقة، وأضافت أن مجمع مصفاة بازان هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.