"القسام" تستهدف 11 جنديا من جيش الاحتلال شرق خانيونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف 11 جنديًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 11 جنديًا بقذيفة مضادة للأفراد، في بلدة عبسان، شرقي مدينة خان يونس.

وأكدت "القسام" وقوع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

كما ذكرت في بلاغ منفصل أنها قصفت مستوطنة "ماجين" التابعة للاحتلال الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.