وزير الخارجية الإيراني: توفر أرضية العودة إلى الدبلوماسية مشروطة بتوقف العدوان

وطن: أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء السبت، أن بلاده مستعدة للعودة إلى المسار الدبلوماسي في حال توقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الوضع في المنطقة.

وقال عراقجي إن "القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة تواصل توفير الأمن للبلاد بكفاءة واقتدار"، مشيراً إلى أن طهران لم تغلق باب الحل السياسي بعد، لكنه مرهون بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكد الوزير الإيراني أن معظم دول المنطقة عبّرت عن رفضها للعدوان الإسرائيلي، موضحاً أن وزير الخارجية السعودي كان أول المتصلين به للتأكيد على رفض الرياض للتصعيد، مضيفاً: "أنا على تواصل يومي مع معظم وزراء خارجية دول المنطقة، لكن النار التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة في حال استمرارها".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر إسرائيلية تأكيدها عدم وجود أي مبادرات دبلوماسية جادة حالياً لوقف الحرب، في ظل غياب مؤشرات على تحرك سياسي فاعل من جانب تل أبيب.

وفي ما يتعلق بالجهود التفاوضية غير المباشرة مع واشنطن، كشف عراقجي أن إيران أجرت خمس جولات تفاوضية مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه كان من المقرر تقديم المشروع الإيراني في الجولة السادسة من المحادثات، لكن "إسرائيل سعت منذ البداية إلى عرقلة هذه المفاوضات"، وفق تعبيره.