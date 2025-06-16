القائد الأسبق للحرس الثوري.. استخدمنا صواريخ برؤوس 1.5 طن ولدينا أقوى لم يُستخدم بعد

وطن: كشف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران والقائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، مساء الأحد، أن بلاده لم تستخدم حتى الآن سوى جزء بسيط من قدراتها العسكرية، مشيراً إلى أن "المفاجآت الكبرى لم تُكشف بعد"، متوعداً الاحتلال الإسرائيلي بمراحل أعنف من الرد العسكري في حال استمرار العدوان.

وقال رضائي، الذي ظهر لأول مرة بالزي العسكري منذ بدء التصعيد، إن الجمهورية الإسلامية لا تزال تمارس "أعلى درجات ضبط النفس"، مضيفاً أن الصواريخ المستخدمة حتى الآن تحمل رؤوساً حربية بوزن 1.5 طناً فقط، في حين أن ترسانة إيران تتضمن أسلحة ورؤوس أكثر قوة لم تُستخدم حتى الآن، ما يشير إلى احتمال إدخال أسلحة جديدة إلى الميدان في المرحلة المقبلة.

وأكد المسؤول الإيراني أن الحرب مع كيان الاحتلال "مصيرية" بالنسبة لطهران، وأن قرار إنهائها سيكون بيد إيران وحدها، وليس بيد تل أبيب أو واشنطن، محذراً من أن استمرار الدعم الأميركي والأوروبي لـ"إسرائيل" سيؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة، قائلاً: "لدينا تكتيكات لم تُستخدم بعد".

واتهم رضائي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالسماح للاحتلال بشن الهجوم على إيران، تحت وهم أن طهران في وضع داخلي هش، معتبراً أن القيادة الإيرانية تمكنت من كشف هذه المخططات وإفشال خطط "إسرائيل" لاغتيالات إضافية خلال الموجة الثانية من العدوان.

وختم رضائي بالتأكيد على أن المعركة لم تبلغ ذروتها بعد، وأنها قد تستمر لأسابيع، مشيراً إلى أن صمود إيران في هذه الحرب سيؤمن لها استقراراً استراتيجياً لخمسين عاماً مقبلة، على حد تعبيره.