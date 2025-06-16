الصحة الإيرانية: 224 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي معظمهم من النساء والأطفال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران إلى 224 شهيداً وأكثر من ألف جريح، منذ بدء الهجمات قبل أيام.

وأوضحت الوزارة أن معظم الضحايا من المدنيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في عدة مناطق سكنية استُهدفت بالقصف الإسرائيلي.

من جانبه، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاحتلال الإسرائيلي بتضليل الرأي العام عبر الزعم بأن هجماته "دقيقة" ولا تطال الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الواقع الميداني يؤكد استهداف مناطق آهلة بالسكان.

وأشار بقائي إلى أن ثلاث هجمات فقط أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 امرأة وطفلاً، ولا يزال 10 أطفال عالقين تحت أنقاض مبنى مدمر في حي "چمران" شمال طهران لم يُنتشلوا حتى الآن.

وفي تصريح لافت، قال بقائي إن "الاحتلال ربما دقيق في هجماته، لكنه يتعمد استهداف النساء والأطفال"، معتبراً أن هذه السلوكيات تعكس "وحشية متأصلة" في سياسات الاحتلال. كما استشهد بتصريح سابق ليائير غولان، النائب الأسبق لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، الذي وصف فيه قتل الأطفال بأنه "تسلية" لقواتهم، على حد قوله.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمواقع متعددة في طهران ومدن أخرى، وسط تحذيرات إيرانية من تصعيد الرد ضمن عملية "الوعد الصادق 3".