إيران: تفكيك خلايا تجسس ودعاية تابعة لـ"الموساد" في طهران وأصفهان وكرمان

وطن: أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، الأحد، اعتقال اثنين من عملاء جهاز "الموساد" الإسرائيلي في محافظة البرز، غرب العاصمة طهران، خلال عملية نوعية نفذتها استخبارات شرطة المحافظة، في إطار مواجهة "الأنشطة التخريبية" في الداخل الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي أن المعتقلَين كانا ضمن خلية إرهابية تتبع للموساد، وعُثر بحوزتهما على مواد متفجرة، وأجهزة تحكم، وأفخاخ كهربائية داخل وكر في مدينة ساوجبلاغ. وأضاف أن الجهات المختصة ستعلن في وقت لاحق تفاصيل إضافية واعترافات المعتقلَين.

وفي تطور متصل، أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة لقيادة الشرطة في محافظة أصفهان وسط إيران، توقيف 16 شخصاً بتهمة تنفيذ أنشطة إعلامية ودعائية ضد النظام، ودعم العدوان الإسرائيلي عبر الفضاء الإلكتروني، إلى جانب الإساءة لرمزية الشهداء وبث الشائعات، في إطار خرق قانون مكافحة التعاون مع الكيان الإسرائيلي.

كذلك أعلن الأمن الإيراني ضبط مركبة تحمل منشورات ومسيرات معادية في نفق التوحيد بالعاصمة طهران، إضافة إلى توقيف شخصين في محافظة كرمان جنوبي شرقي البلاد، بتهم مشابهة تتعلق بدعم "إسرائيل" ونشر دعاية إلكترونية ضد الدولة.

وأكد بيان رسمي صادر عن مكتب العلاقات العامة لمنظمة الاستخبارات أن هذه الاعتقالات جاءت بعد عمليات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية المختصة، ضمن تطبيق مواد القانون الإيراني لمواجهة الأعمال العدائية مع الكيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على إيران، المستمر منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي تقابله طهران بعمليات "الوعد الصادق 3" التي تستهدف مواقع عسكرية واستراتيجية إسرائيلية، في واحدة من أخطر جولات التصعيد بين الجانبين منذ سنوات.