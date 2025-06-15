الحرس الثوري يعلن استشهاد رئيس استخباراته واثنين من معاونيه في عدوان إسرائيلي

وطن: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأحد، استشهاد 3 من قادة المجاهدين في الاستخبارات، من خلال استهداف الشعب الإيراني في الأماكن السكنية.

والقادة الشهداء، بحسب الحرس الثوري هم: رئيس منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية، محمد كاظمي، ونائبه، الجنرال حسن محقق، والجنرال محسن باقري، الذين ارتقوا في إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل إيران.

وفي إطار الرد على ذلك، أعلن الحرس أنّ مقاتلي القوة الجوفضائية نفذوا موجة جديدة من العمليات الصاروخية الدقيقة، استهدفت مراكز استخباراتية تابعة للكيان الإسرائيلي، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3".

وفي إطار الرد على ذلك، أعلن الحرس أنّ مقاتلي القوة الجوفضائية نفذوا موجة جديدة من العمليات الصاروخية الدقيقة، استهدفت مراكز استخباراتية تابعة للكيان الإسرائيلي، ضمن المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3".

وختم البيان بتحذير داعمي "النظام الإسرائيلي المجرم"، مؤكداً أن "العمليات الفعالة والهادفة ضد الأهداف الحيوية للنظام الزائف ستستمر حتى القضاء التام عليه".

وكان حرس الثورة قد أعلن استشهاد قائده العام اللواء حسين سلامي وعدد من حراسه وزملائه في العدوان الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة.

كذلك، استشهد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في العدوان الذي استهدف مقر هيئة الأركان.

واستشهد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني اللواء غلام علي رشيد.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية استشهاد مساعد شؤون العمليات للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني ومساعد الشؤون المعلوماتي للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد غلام رضا محرابي، في العدوان الإسرائيلي على إيران.

كذلك، اغتال الاحتلال الإسرائيلي علماء نوويين، هم: علي بكايي كريمي، ومنصور عسكري، وسعيد برجي، وفريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانتشي.