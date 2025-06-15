بنيامين نتنياهو يسعى إلى تفتيت المجتمع الغزي

كتب: د. ماهر الشريف*

منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، صدرت تصريحات من مسوؤلين إسرائيليين يعربون فيها عن أملهم في التمكن من نقل الحكم المحلي في القطاع إلى عشائر أو عائلات كبيرة. ومع الضعف الذي أصاب سيطرة حركة "حماس" على القطاع المنكوب، برزت عصابات مسلحة تقوم بنهب المساعدات الإنسانية وإعادة بيع السلع المسروقة في السوق السوداء. ولعدة أشهر، نددت منظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة بـتواطؤ جيش الاحتلال الإسرائيلي مع هذه العصابات المسلحة، التي لم تردع طبيعتها الإجرامية الحكومة الإسرائيلية عن استخدامها لإشعال صراع داخل المجتمع الغزي والسعي إلى تفتيته.

ميليشيا مسلحة تنشط في محافظة رفح بمباركة جيش الاحتلال

في أواخر شهر أيار/مايو الفائت، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدرين خبراً عن نشاط ميليشيا مسلحة تطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، وهدفها المعلن هو "حماية السكان من الإرهاب المتفشي، ومنع سرقة المساعدات، ومكافحة الفساد"، وذلك بمباركة، بل ودعم، جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت صور على وسائل التواصل الاجتماعي بروز هذه المليشيا، إذ أظهرت "أشخاصاً مسلحين بلباس عسكري وخوذ يوقفون سيارات تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي" (1). وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت قبل ذلك عن أنشطة جماعة تُطلق على نفسها اسم "جهاز مكافحة الإرهاب" تعمل شرق رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا، في منطقة أعلنها جيش الاحتلال منطقة محظورة على المدنيين. وتضم هذه الجماعة، بحسب بعض المصادر، ما بين 100 إلى 300 مسلح ينشطون بموافقة ضمنية من جيش الاحتلال. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت هذه الجماعة صفحتين على فيسبوك "نشرت فيهما رسائل معادية لحماس والسلطة الفلسطينية، وروجت لجهود ميليشياتها في توفير الأمن وتوزيع المساعدات على المدنيين"، مظهرة مقاتليها وهم "يرتدون زياً جديداً وخوذات وسترات تحمل شارات مثل العلم الفلسطيني". وفي يوم الثلاثاء في 3 حزيران/يونيو الجاري، نشرت الجماعة مقطع فيديو جديداً يُظهر قواتها وهي تقيم مخيماً وتدعو الفلسطينيين النازحين إلى التوجه نحو المخيم "لتلقي الطعام والمأوى والحماية". كما أظهر الفيديو "توزيع مئات أكياس الدقيق والطرود الغذائية". وحددت صحيفة "هآرتس" موقع المخيم باستخدام صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت "16 خيمة قيد الإنشاء في منطقة خضعت لسيطرة الجيش الإسرائيلي المباشرة لفترة طويلة - بين محوري موراغ وفيلادلفيا، على بُعد حوالي خمسة كيلومترات شمال شرق معبر كرم أبو سالم" (2).

من هو ياسر أبو شباب ؟

يتزعم هذه الميليشيا شخص يدعى ياسر أبو شباب، معروف عنه أنه تاجر مخدرات وينتمي إلى عائلة بدوية في رفح، نشر صورة له على صفحته على فيسبوك تحمل عبارة "ياسر أبو شباب - القوات الشعبية"، وجاء في وصف الصفحة، باللغتين الإنكليزية والعربية: "صوت الحق ضد الإرهاب من أجل وطن آمن للجميع". كما أظهرت صورة أخرى على صفحته مقاطع فيديو "لرجال مسلحين ببنادق، يرتدون خوذات عسكرية وسترات واقية من الرصاص تحمل شارات العلم الفلسطيني، وهم يسيطرون على حركة المرور على شارع صلاح الدين في رفح". وشوهد أحد أفراد جماعته وهو "يقيم نقطة تفتيش في رفح، على طريق كانت تمر منه مركبات الأمم المتحدة". وجاء في التعليق: "لمحة عن تأميننا تسع شاحنات دقيق من برنامج الغذاء العالمي، كما قمنا بتأمين خمس شاحنات محملة بالأدوية والأغذية للأطفال".

وبينما حاول ياسر أبو الشباب أن ينفي عنه تهمة العمالة لإسرائيل والتعاون مع جيش الاحتلال، إذ زعم في منشور على فيسبوك: "لم نكن ولن نكون أداة في يد الاحتلال، ولن نقبل أن يُستخدم اسمنا لأغراض مشبوهة"، واتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بنشر "ادعاءات كاذبة بأن قواتنا الشعبية تلقت أسلحة من الاحتلال"، واصفاً هذه الاتهامات بأنها "محاولة واضحة لتشويه صورة قوة شعبية ولدت من رحم المعاناة"، وموضحاً أن الأسلحة التي بحوزة جماعته "بسيطة للغاية" وتأتي من "دعم أبناء شعبنا، وغذاء أطفالهم، وتبرعات السكان والشباب الذين لم يكن أمامهم خيار سوى حماية المساعدات من النهب"! بينما زعم ياسر أبو شباب ذلك، أكد أمجد الشوا، مدير الشبكة الفلسطينية للمنظمات غير الحكومية، أن هذا الرجل "معروف في قطاع غزة، إذ هو، مع جماعته المسلحة، أغلق الطرق واستولى على المساعدات الإنسانية الواردة، وأقام حواجز على طريق صلاح الدين، واختطف شاحنات لسرقة الدقيق، من بين أمور أخرى؛ كان مسجوناً بتهم مختلفة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكن عندما بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف السجون، أُطلق سراحه".

وتابع أمجد الشوا: "من الواضح أن هذا الشخص محميّ من قِبل الجيش الإسرائيلي، كونه يعمل في منطقة أعلنها محظورة؛ هناك جماعات مسلحة أخرى تنهب المساعدات الإنسانية، إلى جانب أبو الشباب؛ الإسرائيليون هم من يحددون مسارات قوافل المساعدات الإنسانية، وبالتالي يرسلونها مباشرةً إلى قطاع الطرق". وتزعم شهادات جمعتها صحيفة "هآرتس" في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من منظمات إنسانية غير حكومية في غزة أن الجيش الإسرائيلي "سمح لمجموعات من اللصوص بابتزاز الأموال من قوافل المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة". في الوقت نفسه، نقل موقع "نافذة مصر" الإخباري عن مذكرة للأمم المتحدة أن "الجيش الإسرائيلي سمح لهذه الجماعات المسلحة بعرقلة قوافل المساعدات وتحويل مسارها".

ووفقاً لأحد سكان غزة، فإن إسرائيل "تريد أن تجعل من أبو شباب ظاهرة، وأن تُظهر وجود قوة معارضة لحماس، وأنها تحمي المساعدات الإنسانية؛ هذه دعاية إسرائيلية" (3).

وقد وصف "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" ياسر أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تعمل في منطقة رفح ومتهم بنهب شاحنات المساعدات في غزة"، وأضاف أنه "كان مسجوناً سابقاً لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات". ووفقاً لمايكل ميلشتاين، الخبير في الشؤون الفلسطينية في "مركز موشيه ديان" في تل أبيب، فإن ياسر أبو شباب "قضى فترة في السجن في غزة، وندد به زعماء العشائر مؤخراً ووصفوه بأنه متعاون ويقود عصابة إجرامية". وأشار إلى أن الشاباك والجيش "ظنا أن تحويل هذه الميليشيا إلى وكيل لهما، وتزويدهما بالسلاح والمال، فكرة ممتازة". بينما أعلنت حركة "حماس" أن هذه المجموعة "اختارت طريق الخيانة والسرقة"، ودعت المدنيين "إلى التصدي لها" (4).

أما المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، العائد لتوه من قطاع غزة، فقد أعرب عن استغرابه الشديد من تصرّف حكومة بنيامين نتنياهو قائلاً: "هذه الميليشيا تابعة لشخص يُدعى ياسر أبو شباب: هذا الرجل زعيم عصابة تربطه صلات بإسرائيل وعلاقة وثيقة بداعش؛ في سياق حرب إبادة جماعية، كيف يُمكن لهذه الجماعة التكفيرية المسلحة أن تعمل وسط أنقاض غزة، وتزرع الرعب، وتسرق الطعام، بينما يُطلق الجيش الإسرائيلي النار على كل ما يتحرك، وتراقب الطائرات المسيّرة كل شيء؟" (5).

بنيامين نتنياهو يقر بدعم ميليشيا فلسطينية وتسليحها

في 5 حزيران/يونيو الجاري، أكد أفيغدور ليبرمان وزير الأمن السابق، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، في حديث لإحدى الإذاعات أن إسرائيل "سلّحت منظمات فلسطينية معارضة لحماس في قطاع غزة"، وقال: "الحكومة الإسرائيلية تنقل أسلحة إلى مجموعة من المجرمين والمنحرفين الذين ينتمون إلى داعش، بناءً على تعليمات رئيس الوزراء". وبحسب ليبرمان، نُفذت هذه العملية "بموافقة نتنياهو، لكن من دون أن تمر عبر مجلس الوزراء"، موضحاً أن "رئيس جهاز الشاباك كان على علم بالأمر، لكنه لا يعرف إلى أي مدى أُبلغ رئيس الأركان بذلك". ولم ينفِ بنيامين نتنياهو هذه الاتهامات، إذ قال عن الجماعة التي يقودها ياسر أبو شباب: "قمنا بتفعيل عشائر معارضة لحماس، ما السيئ في ذلك؟ هذا أمر جيد، فهذا ينقذ أرواح جنود إسرائيليين"، وردّ مكتبه على الوزير السابق أفيغدور ليبرمان بتصريح ورد فيه: "إن إسرائيل تعمل على هزيمة حماس بوسائل مختلفة، بناءً على توصية جميع قادة الأجهزة الأمنية" (6).

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة في السادس من الشهر الجاري، أكّد العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جيشه "يُؤيّد تزويد الميليشيات في قطاع غزة بالأسلحة"، وقال: "نعمل بطرق مُختلفة ضد حكومة حماس، التي يُعدّ انهيارها أحد أهدافنا الحربية"، مضيفاً أنه "لتحقيق ذلك، نستخدم مجموعة من الأساليب، [لكن] لا يُمكنني قول المزيد" (7).

بيد أن كشف أفيغدور ليبرمان أثار احتجاجات واسعة داخل صفوف المعارضة الإسرائيلية، إذ كتب رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على موقع "إكس": "نتنياهو يروج الآن لمفهوم جديد خطير: تسليح ميليشيا غزية مرتبطة بداعش"، مضيفاً: "نتنياهو خطر على أمن إسرائيل، هذا ليس خطأً معزولاً، إنه خطأ ممنهج؛ نتنياهو يبيع أمن إسرائيل مقابل يوم واحد فقط في السلطة". أما رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، فكتب على الموقع نفسه: "نتنياهو يُزوّد الآن منظماتٍ مقربة من تنظيم الدولة الإسلامية في غزة بالأسلحة، كل ذلك دون استعداد أو تخطيط استراتيجي، مما سيؤدي إلى كوارث جديدة" (8).

من جهته، صرّح سفير عربي يوم الخميس في 5 حزيران/يونيو الجاري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد رفض نتنياهو بالفعل التعاون مع السلطة الفلسطينية في الماضي، لأن ذلك كان سيتطلب التحرك نحو حل سياسي، وهو يطبق المنطق نفسه اليوم"، محذراً من أن تسليح بعض أفراد العشائر في غزة "لن يؤدي إلا إلى مزيد من تجزئة الفلسطينيين، ويزيد من خطر سيناريو شبيه بالصومال، مع ظهور منطقة خارجة عن القانون تسيطر عليها ميليشيات متنافسة". بينما نقلت الصحيفة نفسها عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "إن استخدام الشاباك للعشيرة كان وارداً فقط لأن نتنياهو منع المؤسسة الأمنية من أي مبادرة تُشرك السلطة الفلسطينية في إدارة الأمن في غزة"، ذلك "إن السماح بوجود السلطة الفلسطينية في القطاع - الذي يدعم حل الدولتين - من شأنه أن يُهدد بإسقاط حكومة نتنياهو، بالنظر إلى العداء الذي أظهره بن غفير وسموتريتش تجاهها"، كما أن نتنياهو نفسه يعارض أي دور للسلطة الفلسطينية و"يساوي بينها وبين حماس، ويرفض فكرة إسناد الأمن إلى جهات فاعلة أجنبية" (9).

تكريس الانقسام الفلسطيني سياسة إسرائيلية ثابتة

يُنظر إلى موقف رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية باعتباره امتداداً لسياسة ثابتة انتهجها، بصورة خاصة، حزب "الليكود" منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، عندما قام بتشجيع شبكة من العملاء والمتعاونين مع الاحتلال على تشكيل "روابط القرى" في الضفة الغربية المحتلة لتمرير مشروع "الإدارة المدنية"، وإضعاف نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ورؤساء البلديات الوطنيين المتعاونين معها. وفي الفترة نفسها تقريباً، نظرت الحكومة الإسرائيلية، بصورة إيجابية، إلى صعود التيار الذي مثّلته "جماعة الأخوان المسلمين" في قطاع غزة، الذي اعتبرته آنذاك أقل خطراً عليها من منظمة التحرير الفلسطينية، وغضت الطرف عن قيام بعض أفراد هذا التيار بافتعال مواجهات مع المؤسسات القريبة من المنظمة، ومع الكتل الطلابية للفصائل المنضوية في نطاقها. "لقد اعتقدنا أن الإسلام المعتدل أفضل من النزعة القومية العلمانية"، هذا ما صرّح به، في سنة 1981، يتسحاق سيغف الحاكم العسكري السابق لقطاع غزة لصحيفة "نيويورك تايمز" (10).

وبعد سنة 2007، بذلت حكومة بنيامين نتنياهو تحديداً جهوداً مكثفة من أجل تكريس الانقسام السياسي بين حركتَي "فتح" و "حماس"، والانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، للحؤول دون تمكين الفلسطينيين من تبني استراتيجية كفاحية موحدة وإقامة سلطة واحدة تحكم الضفة والقطاع على طريق منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكما قضت القوى الوطنية في الضفة الغربية المحتلة على مشروع "روابط القرى" وهو في مهده، فإن من المفترض أن يقوم زعماء العشائر في القطاع المنكوب بنزع الغطاء عن العصابات الإجرامية المسلحة التي ينتمي إليها أفراد من عشائرهم وإدانتها، وخصوصاً أن بنيامين نتنياهو يدّعي زوراً بأنه يدعم "عشائر" ويسلحها وليس عصابات إجرامية وضعت نفسها في خدمة الاحتلال ومشاريعه. ومما سيساعد على إحباط مخطط الاحتلال الجديد هذا، وعزل هذه العصابات، أن تتوافق حركة "حماس" مع منظمة التحرير الفلسطينية على تصوّر مشترك لإدارة المفاوضات والصراع مع الاحتلال في آن معاً، وأن تتجاوب مع تطلعات الجمهور الغزي الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد من المعاناة في مواجهة أشكال القتل والتجويع والتدمير.

* باحث ومؤرخ في مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت.