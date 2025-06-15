الاحتلال يقتحم عدة مناطق في القدس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدة مناطق في مدينة القدس المحتلة ومحيطها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي واد الجوز، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن إصابات، كما اقتحمت بلدة جبل المكبر دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.