"التلغراف": الدفاعات الجوية الإسرائيلية تنهار تحت وابل الصواريخ الإيرانية

وطن: تحدّثت صحيفة "ذا تلغراف"، في تقرير، عن "انهيار الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحت وابل الصواريخ الإيرانية الجديدة والقوية".

وقالت الصحيفة، إنّ مشاهد الدمار في شوارع "تل أبيب"، "أثارت قلقاً بشأن ما اعتقده البعض أنّها طبقات حماية منيعة فوق إسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية"، بحيث إنّ العديد من هذه الصواريخ "اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية الشهيرة".

ولفتت "ذا تلغراف" إلى أنّ ذلك "دفع الجيش الإسرائيلي إلى الإقرار بأن أنظمته ليست مُحكمة"، محذراً المستوطنين من الإفراط في الاعتماد على تلك الطبقات الدفاعية.

كيف اخترقوها؟

وبشأن كيفية اختراق الصواريخ هذه المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، أوضحت الصيحفة أنّ "الضربات الجوية الإيرانية تُظهر الصعوبة التي تواجهها حتى أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم، عندما يتعلق الأمر بالصواريخ الباليستية".

ولفتت "ذا تلغراف" إلى أنّ "الصواريخ الباليستية يمكنها أن تحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت وتتجاوز سرعة ماخ-5، ممّا يعني أنّ عدداً قليلاً جداً من بطاريات صواريخ أرض - جو قادرة على اعتراضها".

وأضافت أنّ "مقلاع داوود الإسرائيلي يُعدّ أحد هذه الأنظمة، ولكن مع وابل من عشرات الصواريخ في وقت واحد، فإنّ هذا النظام يواجه صعوبة في مواكبة هذا القصف"، فكلما زاد عدد الصواريخ، "زادت فرصة تسلل صاروخ واحد على الأقل وإصابة هدفه".

ويرجّح الخبراء، بحسب "التلغراف"، أنّ إيران تستخدم الجزء الأكبر من صواريخها الباليستية "لتشتيت وإغراق" الدفاعات الجوية، ممّا يفتح المجال أمام أسلحة أكثر تطوراً، من بينها صاروخ "شاهد حاج قاسم"، الذي أُطلق على "إسرائيل" لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يبلغ مدى صاروخ "شاهد حاج قاسم" 1600 كيلومتر، ويستخدم وقوداً صلباً، ممّا يعني أنّه يمكن تخزينه تحت الأرض لسنوات، ثم استخراجه للإطلاق.