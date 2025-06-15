ثلاثة شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة دار الأرقم في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,362 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 128,741 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.