إيران تحذّر المستوطنين: "غادروا الأراضي المحتلة فورًا... الرد المقبل سيكون شاملًا ومدمرًا"

وطن: أصدرت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة حذّرت فيه المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبةً إياهم بالمغادرة الفورية، مشيرةً إلى أن "هذه الأراضي لن تكون صالحة للسكن في المستقبل القريب".

وأوضحت القوات الإيرانية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يعرّض حياة السكان للخطر من أجل مصالحه الشخصية"، محذّرةً من أن تجاهل هذه التحذيرات "سيجعل الأيام المقبلة أكثر صعوبة" بالنسبة للإسرائيليين.

كما حمّلت طهران حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التصعيد، محذّرةً المستوطنين من السماح لـ"النظام المجرم" باستخدامهم كدروع بشرية، بحسب وصف البيان.

وأكدت القوات الإيرانية أن ردّها القادم سيكون "شاملًا ومدمرًا"، وسيستهدف "جميع النقاط الحيوية في عمق الأراضي المحتلة"، مشيرةً إلى امتلاكها بنك أهداف دقيق يشمل مواقع أمنية وعسكرية واستراتيجية.

وفي تحذير مباشر للمستوطنين، شددت على ضرورة الابتعاد عن المواقع الحساسة، مؤكدةً أن "الاختباء في الملاجئ لن يوفر الأمان".

وأضاف البيان أن إيران نفذت خلال الأيام الماضية ضربات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية واستراتيجية، ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، ردًا على العدوان الإسرائيلي واستشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.

وختمت القوات المسلحة الإيرانية بتحذير صريح: "العدوان الفاشل الذي أقدم عليه نتنياهو كان نتيجة حسابات خاطئة... وسيلقى ردًا ساحقًا ومزلزلًا يجعله يندم على فعلته".