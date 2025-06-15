فصائل المقاومة تكثف ضرباتها ضد الاحتلال في غزة وتوقع إصابات محققة بصفوفه

وطن: تواصلت عمليات فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في إطار التصدي المتواصل لمحاولات التوغل العسكري شمالاً وجنوباً.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت دبابة "ميركافا" بقذيفة من نوع "تاندوم" شمال مفترق أبو شرخ، في منطقة "البطن السمين" جنوب مدينة خان يونس. كما وثّقت قنص سائق جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، بتاريخ 8 حزيران/يونيو الجاري.

ونشرت الكتائب مشاهد من عملياتها ضمن سلسلة "حجارة داود"، أظهرت استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل، وأخرى راجلة في منطقة العطاطرة شمال بيت لاهيا، شمال القطاع.

من جانبها، قصفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في محيط كف القرارة شمال مدينة خان يونس باستخدام قذائف الهاون.

كما نفذت عملية قصف مشترك مع كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، استهدفت خلالها تجمعات للاحتلال في محيط صالة المهند بمنطقة السطر الغربي، وأخرى في كف القرارة.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب الأقصى، الجناح العسكري لحركة "فتح"، عن تنفيذ قصف مماثل بالتعاون مع سرايا القدس، استهدف نفس المناطق بقذائف هاون من العيار الثقيل.

بدورها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستهداف تجمع لقوات الاحتلال المتوغلة شرق حي الشجاعية بقذائف الهاون، ضمن ما وصفته بـ"الرد المستمر على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".

إلى ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن "حدث أمني" جنوب قطاع غزة، بينما أقرّ جيش الاحتلال في وقت سابق بمقتل جندي من لواء كفير خلال معارك في الجنوب، كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في اشتباكات وُصفت بـ"الحدث الأمني الصعب".