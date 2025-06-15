إصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا بعد قصف صاروخي إيراني وسط عجز دفاعات الاحتلال

وطن: دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء الأحد، في إثر قصف صاروخي إيراني استهدف الاحتلال الإسرائيلي، ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وانطلقت دفعة صاروخية كبيرة من المحافظات المركزية والغربية الإيرانية، في اتجاه الاراضي المحتلة، بينما دعت وسائل إعلام إسرائيلية المستوطنين إلى دخول الملاجئ.

ونقل إعلام إسرائيلي أنّ انفجارات عنيفة سمعت في "تل أبيب" وفي أرجاء حيفا والقدس المحتلتين، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار.

وحققت الصواريخ الإيرانية إصابات مباشرة، حيث سقط عدد منها في عدة مناطق، تشمل "تل أبيب"، حيفا، إضافةً إلى "كريات غات" و"سديه عوزياهو"، الواقعتين جنوبي الأراضي المحتلة.

وكما في الجولات السابقة، يومي الجمعة والسبت، حثّت الرقابة العسكرية الإسرائيلي على عدم نشر مقاطع مصوّرة توثّق الإصابات المباشرة التي تحققها الصواريخ الإيرانية، بعد فشل محاولات اعتراضها.