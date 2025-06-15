مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في ترمسعيا شمال شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أقدموا على إشعال النيران في أراضٍ زراعية بمنطقة السهل شرق بلدة ترمسعيا، ما أدى إلى احتراق عدد من أشجار الزيتون.

كذلك، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين ومركبتهم قرب البوابة الحديدية المقامة عند مدخل البلدة الرئيس، خلال محاولتهم الدخول إلى البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق المدخل الرئيس للبلدة ببوابة حديدية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة ووعرة.