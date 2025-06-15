الاحتلال يواصل قصف قطاع غزة: شهداء وجرحى في النصيرات وخان يونس

وطن: استُشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة غراب جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى في إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة غربي النصيرات أيضاً.

كما استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء اليوم، بعد استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة سجن "أصداء"، إلى جانب استهداف مواطنين أثناء تنقلهم في بلدة عبسان الجديدة شمالي غربي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأصيب مواطنون من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، حتى اليوم الأحد، إلى 55,362 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما بلغ عدد الجرحى 128,741 إصابة، وسط وجود ضحايا لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن انتشالهم من تحت الأنقاض.

ووفقاً لوزارة الصحة، فقد بلغت حصيلة الشهداء منذ 18 آذار/مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، 5,071 شهيداً، و16,700 إصابة.

وبشأن الشهداء الذين ارتقوا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية، فأفادت مصادر طبية، بأنّ إجمالي شهداء هذه الفئة بلغ 300 شهيد وأكثر من 2,649 إصابة، بينهم 26 شهيداً خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.