ايران: عدوان إسرائيلي يستهدف مواقع حيوية في طهران وتبريز ويسفر عن إصابات

وطن: أفادت مصادر محلية في العاصمة الإيرانية طهران بوقوع إصابات بين المدنيين جراء اعتداءات إسرائيلية استهدفت شارع "ولي عصر" الحيوي، وذلك خلال وقت الذروة، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المارة.

وفي سياق متصل، سُمعت أصوات انفجارات في مدينة تبريز الواقعة غرب البلاد، بحسب ما نقلته نفس المصادر، دون صدور تعليق رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة الانفجارات هناك.

من جانبها، أصدرت قوى الأمن الداخلي الإيراني (فراجا) بيانًا رسميًا أكدت فيه أن طائرة مسيّرة صغيرة تابعة لإسرائيل استهدفت مبنى شرطة طهران الكبرى، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة وإصابة عدد من أفراد الشرطة. وأوضح البيان أن الأنشطة الأمنية والشرطية مستمرة دون أي انقطاع.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل استهدفت مقر وزارة الدفاع الإيرانية شمال شرق طهران، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر.