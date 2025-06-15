موجة جديدة من الهجمات الإيرانية وأنباء عن استهداف منزل نتنياهو

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رصد إطلاق 50 صاروخاً من إيران باتجاه مدينتي حيفا و"تل أبيب"، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض معظمها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ سقط في منزل بلبنان.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية بدء "موجة جديدة" من الهجمات الصاروخية الإيرانية، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة، ومستوطنات الضفة الغربية، ومنطقة الجولان، والجليل، وحيفا، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي دعت السكان إلى البقاء قرب المناطق المحمية.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الهجمات الإيرانية استهدفت محطة الكهرباء في مدينة الخضيرة، إضافة إلى منزل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بلدة قيسارية شمالي "تل أبيب".

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عمليات اعتراض الصواريخ أدت إلى اندلاع حريق في منطقة جنوب الجولان.