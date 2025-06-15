ترامب: سأعقد اتفاقا بين إيران و"إسرائيل"

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على عقد اتفاق بين إيران و"إسرائيل"، كما فعل مع الهند وباكستان.

وأضاف ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشل" "سيكون لدينا سلام قريبا بين إسرائيل وإيران، هناك اتصالات واجتماعات عديدة تجري الآن من أجل إحلال السلام بين إيران وإسرائيل".

وقال إن على إيران و"إسرائيل" إبرام صفقة، وستبرمانها، تماما كما بين الهند وباكستان.

وتابع "أفعل الكثير، ولا أنسب لنفسي أي شيء، لكن لا بأس، فالشعب يتفهم ذلك. سأجعل الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".

ويدخل العدوان الاسرائيلي على إيران يومه الثالث على التوالي عبر قصف واستهداف لمنشآت عسكرية ومدنية، واغتيال قيادات وعلماء في عدة محافظات إيرانية، فيما يتواصل الرد الايراني بقصف مدن إسرائيلية، أوقع قتلى وجرحى، وتسبب بانهيار مبانٍ في "تل أبيب" ومدن أخرى.