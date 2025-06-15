استشهاد مواطن في استهداف طائرات الاحتلال محيط مقبرة السوارحة وسط قطاع غزة

وطن: استُشهد مواطن وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال محيط مقبرة السوارحة، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استُشهد اربعة مواطنين وأُصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة سجن "أصداء"، ومواطنين كانوا في طريقهم الى منازلهم بعبسان الجديدة شمال غرب وشرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته مصادر طبية اليوم الأحد، إلى 55,362 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128,741 إصابة، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.